Хабаровск, , 10:27 — REGNUM В Хабаровском крае межпоселенческий дом культуры Ульчского района в селе Богородское отремонтировали в рамках нацпроекта «Культура». Этот досуговый центр пользуется большой популярностью у местных жителей района. В клубе работают 17 объединений по интересам, в которых занимается более 300 человек. В их числе — народный коллектив любительского художественного творчества «Хор ветеранов» и образцовый коллектив «Песенно-инструментальный ансамбль «Брякотуши», сообщили 6 декабря корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Хабаровского края.

Дом культуры Пресс-служба правительства Хабаровского края

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Здание дома культуры было построено в 1964 году. За все годы эксплуатации здесь не проводился капитальный ремонт крыши, и, в результате, в кровле появились протечки. Кроме того, из-за отсутствия водосточной системы разрушалось основание стен здания.

Администрация Ульчского района при поддержке министерства культуры Хабаровского края приняла участие в конкурсе по выделению средств на ремонт в рамках нацпроекта «Культура».

"В 2020 году была подготовлена необходимая документация, и объект вошел в перечень учреждений на финансирование капитального ремонта. Осенью в ДК отремонтировали кровлю», — пояснили специалисты.

Отмечается, что летом 2021 года в большом зале ДК установили новые зрительские кресла в рамках Всероссийского проекта «Культура малой Родины».

«Мы видим, что первые шаги властями предприняты, и есть надежда, что ДК приведут в порядок. Сельские жители должны иметь возможность качественно проводить свой досуг. Фактически это единственная точка притяжения для детей и родителей всего поселения. Ремонт дома культуры и его прилегающей территории создаст якорное культурно-развлекательное пространство и, в частности, будет отвечать целям программы создания комфортной городской среды, национальных проектов в области культуры и образования, улучшения качества жизни на сельских территориях», — отметил активист ОНФ Евгений Анисенко.

Как сообщало ИА REGNUM, восемь сельских клубов отремонтировали в 2021 году в Башкирии.