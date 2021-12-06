Бордо, Франция, , 06:41 — REGNUM «Бордо» сыграл вничью с «Лионом» в матче 17-го тура чемпионата Франции по футболу. Встреча завершилась со счётом 2:2, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В составе «Лиона» голы забили защитник Джейсон Денайер и полузащитник Тьяго Мендес. У «Бордо» отличился форвард Альберт Элис, а также автогол на счету защитника «Лиона» Мало Гюсто.

На сегодняшний день «Бордо» занимает 17-е место в турнирной таблице чемпионата Франции, в активе команды 14 очков. «Лион» идёт на 12-м месте с 23 очками.