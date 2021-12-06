Петропавловск-Камчатский, , 06:35 — REGNUM В Петропавловске-Камчатском новый детский сад на Циолковского планируют до конца года передать в собственность города. Принять первых воспитанников учреждение сможет уже в начале 2022 года, об этом в ходе оперативного совещания 6 декабря губернатору края Владимиру Солодову доложил заместитель председателя правительства Тимофей Смирнов.

Новый детский сад в Петропавловске-Камчатском Пресс-служба правительства Камчатского края

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Новый детский сад, рассчитанный на 120 мест, получил документы на ввод в эксплуатацию и поставлен на учет. На текущей неделе должны завершиться работы по передаче нового здания в собственность Петропавловска-Камчатского.

В новом здании детского сада предусмотрены залы для физкультурных занятий, проведения музыкальных занятий и праздников, сенсорная комната, зимний сад, медицинский блок и другие административно-бытовые помещения. Прилегающая территория укомплектована детскими игровыми площадками с прорезиненным нетравмоопасным покрытием и разнообразными малыми архитектурными формами.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине на острове Кунашир ведётся строительство современного здания, в котором разместятся школа и детский сад. Свои двери учреждение откроет уже в 2023 году.