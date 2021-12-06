Нижний Новгород, 6 декабря, 2021, 06:38 — ИА Регнум. В рамках банкротного дела ООО «Городецкий судоремонтный завод» 18 января 2022 года арбитраж Нижегородской области рассмотрит требование конкурсного управляющего о привлечении к субсидиарной ответственности собственников предприятия и представителя топ-менеджмента. Сумма претензий превышает 1 млрд рублей, передаёт ИА REGNUM.

Банкротство

Претензии у управляющего возникли к Алексею Тарасову, который фигурирует на сайте предприятия как замгендиректора, к Сергею Миронову и ООО «Ока-Волга» — собственникам завода. При этом единственным владельцем «Ока-Волга» также является Миронов.

Истец потребовал привлечь ответчиков «к субсидиарной ответственности по обязательствам должника на сумму 1 003 874 647 рублей 69 копеек».

ООО было признано банкротом в апреле 2021 года. В отношении завода ввели конкурсное производство, назначив управляющим Олега Вдовина. К тому моменту реестр кредиторов включал требования на 284 315 422,66 рубля.

Напомним, завод в нижегородском Городце является градообразующим. На 2020 год на предприятии трудились около 200 человек, а на начало 2021 года уже около 160.