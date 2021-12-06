Генуя, Италия, , 06:31 — REGNUM «Лацио» одержал победу над «Сампдорией» в матче 16-го тура итальянской Серии А. Встреча завершилась со счётом 3:1, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

ФК «Лацио»

На седьмой минуте матча счёт открыл полузащитник «Лацио» Сергей Милинкович-Савич, после этого нападающий римского клуба Чиро Иммобиле оформил дубль (на 17-й и 37-й минутах).

На 67-й минуте «Лацио» остался в меньшинстве после удаления Милинковича-Савича. «Сампдория» смогла отыграть один мяч на 89-й минуте, отличился форвард Маноло Габбьядини.

На сегодняшний день «Лацио» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии, в активе команды 25 очков. «Сампдория» идёт на 15-м месте с 15 очками.

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