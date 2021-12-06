Турин, Италия, 6 декабря, 2021, 06:22 — ИА Регнум. «Ювентус» одержал победу над «Дженоа» в матче 16-го тура итальянской Серии А. Встреча завершилась со счётом 2:0, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Логотип Ювентуса

В составе «Ювентуса» голы забили полузащитник Хуан Куадрадо на девятой минуте и нападающий Пауло Дибала на 82-й.

На сегодняшний день «Ювентус» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Италии, в активе команды 27 очков. «Дженоа» идёт на 18-м месте с 10 очками.