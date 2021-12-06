«Валенсия» обыграла «Сельту» в матче чемпионата Испании
Виго, Испания, 6 декабря, 2021, 06:16 — ИА Регнум. «Валенсия» одержала победу над «Сельтой» в матче 16-го тура чемпионата Испании по футболу. Встреча завершилась со счётом 2:1, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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ФК «Валенсия»
На 11-й минуте нападающий «Сельты» Яго Аспас открыл счёт. Спустя восемь минут форвард «Валенсии» Уго Дуро восстановил равновесие.
Победу «Валенсии» принёс гол нападающего Макси Гомеса на 53-й минуте.
На сегодняшний день «Валенсия занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Испании, в активе команды 22 очка. «Сельта» идёт на 14-м месте с 16 очками.
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