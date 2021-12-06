Бирмингем, Великобритания, , 06:11 — REGNUM «Астон Вилла» одержала победу над «Лестер Сити» в матче 15-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча завершилась со счётом 2:1, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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На 14-й минуте полузащитник «Лестера» Харви Барнс открыл счёт. Спустя три минуты защитник «Астон Виллы» Эзри Конса восстановил равновесие, а на 54-й минуте матча он оформил дубль и принёс своей команде победу.

На сегодняшний день «Астон Вилла» занимает 10-е место в АПЛ, в активе команды 19 очков. «Лестер» идёт на 11-м месте с 19 очками.