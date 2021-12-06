Хабаровск, 6 декабря, 2021, 16:07 — ИА Регнум. Практически перед Новым годом в Хабаровске откроется «Сквер русских народных сказок» — новое общественное пространство в парке «Северный». Открытие запланировано на 25 декабря, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Хабаровского края.

Пресс-служба правительства Хабаровского края Новый сквер в парке Хабаровска

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«Открытие «Сказки» — замечательный подарок к Новому году. Объект обустраивался по нацпроекту «Жилье и городская среда». Сквер может стать еще одной достопримечательностью Хабаровска, который стремится стать лучшим городом на востоке страны. Такой тематический проект в стиле русских сказок — своего рода пилотный, его можно реализовывать и в других парках в населенных пунктах Хабаровского края», — сказал заместитель председателя правительства края по инфраструктуре Роман Мирошин.

Общая площадь благоустройства составила 2400 кв. метров. В сквере расположены фигуры сказочных персонажей, объединенные в общую композицию архитектурными элементами.

Рядом со сказочными фигурами появился воркаут для занятий спортом. Кроме сказочных фигур и спортивного комплекса появились тематические фонари, а также выстроена линия наружного освещения, проведены озеленительные работы, установили лавочки и урны.

Сквер включен в перечень территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2018−2024 годы» по результатам общественных обсуждений. Всего в этом году в крае благоустроено 130 общественных территорий. Работы еще на 91 объекте запланированы на 2022 год.

«Не секрет, что благоустройство городов оставляет желать лучшего из-за нехватки информации от жителей из-за того, что их пожелания либо не учтены, либо не приняты во внимание. Жители хотят участвовать в развитии своего города, привносить свои идеи и пожелания, только их надо услышать, правильно направить и предложить интересный и компромиссный вектор развития города либо территории. Работая совместно, мы можем добиться желаемого результата, а он у нас общий — сделать наши города лучше и комфортнее», — прокомментировала эксперт ОНФ Татьяна Тарасова.

Как сообщало ИА REGNUM, в Костроме завершили благоустройство сквера у филармонии.