Посёлок городского типа Архара, Амурская область, 6 декабря, 2021, 06:16 — ИА Регнум. Теплоснабжающая организация посёлка Архара Амурской области допустила охлаждение помещений детского сада до температуры ниже нормативной. Дети вынуждены находиться в группах, где термометры показывают +13 — +16 градусов, сообщила «Амурская правда». Отапливающая соцучреждение компания пока не выявила причины понижения температуры воздуха.

Rybinsk.ru Детский сад

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«В связи с возникшими обстоятельствами у теплоснабжающей организации, в детском саду в течение дня 5 декабря 2021 года зафиксировано значительное отклонение температуры внутри здания в групповых и спальных комнатах от нормативной. В течение дня работали специалисты администрации Архаринского района, теплоснабжающей организации по нормализации ситуации», — отметили в отделе образования посёлка Архара.

Детский сад продолжает принимать детей. Родителям предлагается самим решить, приводить ребёнка в дошкольное учреждение или нет. Выяснять причины потери тепла в здании будет специальная комиссия.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2020 года на холод в группах жаловались жители Барабинска Новосибирской области. В помещениях было так холодно, что детей отправляли спать в одетыми.