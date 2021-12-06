Банжул, , 05:59 — REGNUM Победу на президентских выборах в Гамбии одержал действующий президент Адама Барроу. Об этом 6 декабря сообщает агентство Reuters со ссылкой на независимую избирательную комиссию Гамбии.

Карта Гамбии Peter Fitzgerald

Уточняется, что за действующего главу Гамбии отдали свои голоса 53% избирателей. Главный конкурент Барроу, бывший вице-президент страны и лидер оппозиционной Объединенной демократической партии Усейну Дарбо получил около 28% голосов.

Всего на пост главы государства претендовали шесть кандидатов. Действующий президент Гамбии добивался своего переизбрания на второй срок. До правления Барроу страной правил в течение 27 лет президент Яйя Джамме, он не признал результаты выборов, на которых победителем стал Барроу. В итоге Джамме пришлось бежать из страны.

Конкуренты действующего президента Барроу, лидеры оппозиционных партий, заявили, что будут оспаривать результаты выборов в связи с многочисленными нарушениями. При этом никто из них не предоставил доказательств нарушений.

Голосование на президентских выборах в Гамбии происходит с помощью стеклянных шариков, которые избиратели кидают в урну с портретом кандидата. После окончания голосования шарики подсчитываются и набравший простое большинство голосов объявляется победителем.