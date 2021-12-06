Петропавловск-Камчатский, , 05:57 — REGNUM Власти Камчатки заявили о том, что эпидситуация по COVID-19 в крае стабилизировалась. Практически всю прошедшую неделю в регионе ежедневно выявляли по 48 новых случаев заражения коронавирусом, за исключением пятницы и субботы, когда зарегистрировали по 50 случаев, об этом губернатору Камчатки Владимиру Солодову на оперативном совещании 6 декабря доложил министр здравоохранения края Андрей Кузьмин.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Ежедневно на Камчатке вакцинируются от COVID-19 в среднем 500 человек.

«Я обращаю внимание на необходимость сохранения в полном объеме работы, которая касается контроля за выполнением введённых ограничений. Сейчас это самая главная задача для того, чтобы обеспечить рост вакцинации. Я прошу всех сконцентрироваться на ней», — сказал Владимир Солодов.

В госпиталях края из 270 развернутых коек свободными остаются 92. Ещё 1927 пациентов проходят лечение от коронавируса на дому.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин заявил, что вакцина от коронавируса «Спутник V» одна из самых эффективных и безопасных в мире. Об этом он сообщил во время переговоров с главой Международной федерации обществ Красного Креста и Красного полумесяца (МФКК) Франческо Роккой.