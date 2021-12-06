Пекин, 6 декабря, 2021, 05:54 — ИА Регнум. Совокупная прибыль государственных предприятий Китая выросла на 47,6% в годовом исчислении до более чем 3,8 трлн юаней (около $594 млрд) за первые 10 месяцев этого года, показали официальные данные, передает агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

По данным Министерства финансов КНР, за этот период операционные доходы госпредприятий выросли на 22,1% в годовом исчислении и составили около 60,4 трлн юаней. Государственные предприятия с централизованным управлением увеличили свою прибыль на 44% в годовом исчислении до 2,53 трлн юаней за первые 10 месяцев.

Выручка государственных предприятий с централизованным управлением выросла на 21,3% в годовом исчислении до 33,85 трлн юаней. В конце октября соотношение долга к активам государственных предприятий страны составило 64,3%, что соответствует уровню, наблюдавшемуся за аналогичный период прошлого года.