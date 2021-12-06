Тайюань , Китай, 6 декабря 2021, 05:52 — REGNUM Объем внешней торговли провинции Шаньси на севере Китая составил 187,6 млрд юаней (около $29,4 млн) в период с января по октябрь этого года, что на 69,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщила таможня столицы региона города Тайюаня, передает агенствто Синьхуа.

Тайюань. КНР
Тайюань. КНР
Votpusk.ru

Экспорт провинции за этот период достиг почти 115 млн юаней, увеличившись на 78,2%, а импорт составил 72,7 млрд юаней, увеличившись на 56,8%. Частные предприятия показали выдающиеся результаты, при этом общий их объем импорта и экспорта достиг почти 64,6 млрд юаней, что на 175% больше, по данным таможни.

С января по октябрь тремя ведущими торговыми партнерами Шаньси были Соединенные Штаты, Япония и АСЕАН, а объем импорта и экспорта с ними составил 34,3 млрд юаней, 22,5 млрд юаней и 19,5 млрд юаней соответственно.

Импорт и экспорт провинции в страны «Пояса и пути» достиг 39,7 млрд юаней, увеличившись на 49,3% в годовом исчислении. Основными экспортными товарами за этот период были медицинские материалы и медикаменты, одежда и аксессуары, солнечные батареи, кокс и уголь.