Тайюань , Китай, 6 декабря, 2021, 05:52 — ИА Регнум. Объем внешней торговли провинции Шаньси на севере Китая составил 187,6 млрд юаней (около $29,4 млн) в период с января по октябрь этого года, что на 69,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщила таможня столицы региона города Тайюаня, передает агенствто Синьхуа.

Votpusk.ru Тайюань. КНР

Экспорт провинции за этот период достиг почти 115 млн юаней, увеличившись на 78,2%, а импорт составил 72,7 млрд юаней, увеличившись на 56,8%. Частные предприятия показали выдающиеся результаты, при этом общий их объем импорта и экспорта достиг почти 64,6 млрд юаней, что на 175% больше, по данным таможни.

С января по октябрь тремя ведущими торговыми партнерами Шаньси были Соединенные Штаты, Япония и АСЕАН, а объем импорта и экспорта с ними составил 34,3 млрд юаней, 22,5 млрд юаней и 19,5 млрд юаней соответственно.

Импорт и экспорт провинции в страны «Пояса и пути» достиг 39,7 млрд юаней, увеличившись на 49,3% в годовом исчислении. Основными экспортными товарами за этот период были медицинские материалы и медикаменты, одежда и аксессуары, солнечные батареи, кокс и уголь.