Тайюань , Китай, , 05:49 — REGNUM По данным статистического бюро провинции Шаньси, крупнейшей угледобывающей провинции Китая, к октябрю ежемесячный объем добычи необработанного угля превышал 100 млн тонн в течение трех месяцев подряд, поскольку все шахты работают на полную мощность, сообщает агентство Синьхуа.

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Чтобы смягчить недавний кризис с поставками угля, регионы по всему Китаю приняли ряд мер по стабилизации энергоснабжения и расширению мощностей по добыче угля. В октябре в Шаньси было добыто 102,8 млн тонн необработанного угля, что на 5,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Ожидается, что в этом году его годовой объем производства превысит 1,2 млрд тонн.

По состоянию на 21 ноября провинция поставила 21,87 млн тонн угля в 14 других провинций, автономных районов и муниципалитетов для производства электроэнергии. Она также полностью гарантировала поставки угля местным предприятиям электроэнергетики и теплоснабжения, подписав среднесрочных и долгосрочных контрактов на поставку дополнительно 43 млн тонн угля.