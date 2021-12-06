Красноярск, , 05:46 — REGNUM На юге Таймырского муниципального района Красноярского края 6 декабря ожидается очень сильный юго-западный ветер. Как сообщили ИА REGNUM в Среднесибирском УГМС, порывы ветра будут достигать 20−25 м/с.

Метель Goodfon.ru

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Днём на юге Таймыра местами ожидается сильный снег, метель. На севере центральных районов края прогнозируется местами сильный снег.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 декабря в горных районах Красноярского края, Хакасии и Тувы лавиноопасно.

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