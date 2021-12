Чунцин, Китай, , 05:45 — REGNUM На крупном сухопутно-морском грузовом маршруте, соединяющем город центрального подчинения Чунцин на юго-западе Китая с зарубежными пунктами назначения, за первые 10 месяцев 2021 года наблюдался рост объема грузоперевозок, сообщает агентство Синьхуа.

Чунцин

В рамках нового Международного торгового коридора Суша — Море за этот период через Чунцин было перевезено 92 831 двадцатифутовых эквивалентов грузов, что на 68% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщила компания New Land-Sea Corridor Operation Co., Ltd. Общая стоимость грузов превысила 14,72 млрд юаней (около $2,31 млрд), что на 44% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Помощник генерального директора компании Дуань Бэньшэн сказал, что благодаря совершенствованию местных логистических систем, товары с северо-запада и юго-запада Китая могут быть собраны и отправлены из Чунцина, тем самым расширяя влияние грузового маршрута.

Новый Международный торговый коридор между сушей и морем — это торговый и логистический коридор, совместно построенный Сингапуром и провинциальными регионами западного Китая. Чунцин является центром эксплуатации коридора.