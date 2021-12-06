Гуандун, Китай, 6 декабря, 2021, 05:40 — ИА Регнум. Внешняя торговля в провинции Гуандун на юге Китая вырос на 18,2% в годовом исчислении за первые 10 месяцев, согласно данным, опубликованным статистическим бюро провинции, передает агентство Синьхуа.

Ольга Демиденко ИА REGNUM Праздник на площади в Гуанчжоу

Являясь крупнейшим центром внешней торговли Китая, провинция увеличила объем внешней торговли в период с января по октябрь текущего года до 6,71 трлн юаней (около $1 трлн). Экспорт вырос на 18,9% до 4,11 трлн юаней, в то время как импорт увеличился на 17% в годовом исчислении до 2,6 трлн юаней.

С января по октябрь общая торговля провинции Гуандун выросла в объемах на 20,4% в годовом исчислении, что на 5,6 процентных пункта выше, чем показатели давальческой торговли и составила 52,4% от общего объема торговли в провинции, добавило бюро.