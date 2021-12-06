Биробиджан, 6 декабря, 2021, 05:37 — ИА Регнум. В Еврейской автономной области обсудили вопросы строительства гидротехнологических сооружений, которые защитят от затопления шесть сёл региона. Посетивший ЕАО министр экологии России Александр Козлов призвал форсировать деятельность по возведению дамб, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 6 декабря в пресс-службе правительства области.

22.mchs.gov.ru Строительство дамбы

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Места, на которых появятся водозащитные сооружения, вместе с главой минэкологии РФ также осматривал заместитель руководителя Генпрокуратуры Дмитрий Демешин. Меры по подготовке к паводку в 2022 году в ЕАО были в своевременными и выверенными, подчеркнул Александр Козлов. Деньги на строительство гидротехнических сооружений предусмотрели, теперь руководству области предстоит их своевременно освоить.

«Денег предостаточно. С 1 января можно отыгрывать аукционы, можно начинать проводить финансирование. Есть определенный календарь. Мы будем финансировать Ленинское и села Ленинского района: Квашнино, Кукелево, Новое и Дежнево. Нам предстоит большая работа. До 1 января 2022 года нужно заключить соглашение с Росводресурсами. До 1 февраля начать конкурсные процедуры, чтобы до 1 марта заключить контракты. Если мы выходим за эти даты, то финансирование ставится под вопрос. Если 1 марта не будет контрактов, деньги должны быть перераспределены в адрес других субъектов РФ», — сказал министр экологии РФ.

По его словам, запланированные работы по созданию и укреплению водозащитных конструкций, защитят от паводка дома более 6 тысяч человек и таким образом сэкономят свыше 4 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, затраты из бюджета Еврейской автономной области на эвакуацию пострадавших от наводнения людей и их временное размещение компенсируют из федерального бюджета. Потерявшие урожай из-за наводнения сельхозпроизводители получат 214 млн рублей компенсаций.