Пекин, 6 декабря, 2021, 05:35 — ИА Регнум. Как минимум восемь человек погибли, ещё пятеро пострадали в результате пожара на электростанции в северо-восточной провинции Китая. Об этом 6 декабря сообщает телеканал CGTN.

Max Stanworth Пожар

Возгорание произошло днём 6 декабря в доме для сотрудников электростанции, расположенной в округе Шоуян в провинции Шаньси. В настоящее время все пострадавшие доставлены в больницу.

На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб, медики и полиция. Причины и обстоятельства трагедии устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о мощном взрыве на химическом предприятии на вочстоке Китая.