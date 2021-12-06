Пекин, , 05:24 — REGNUM Жертвами пожара в общежитии одной из энергетических компаний на севере Китая стали восемь человек, сообщает 6 декабря агентство Синьхуа.

Пожар Цитата из х/ф «Письма мертвого человека». Реж. Константин Лопушанский. 1986. СССР

По данным местных властей уезда Шоян провинции Шаньси на севере Китая, в результате пожара, вспыхнувшего ночью 6 декабря в жилом помещении теплоэнергетической компании, погибли восемь человек.

Пожар вспыхнул около 1:36 ночи и был потушен в 4:20 утра. Спасатели обнаружили восемь погибших и еще пятерых раненых. Поисково-спасательные работы на месте завершены. Причина пожара в настоящее время расследуется.