Петропавловск-Камчатский, , 05:23 — REGNUM На Камчатке в Елизовском районе вечером 4 декабря произошло ДТП с участием такси, в результате которого погибла 17-летняя пассажирка. Следователями организована процессуальная проверка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом СУ СКР.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

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Известно, что за рулём автомобиля, оказывающего услуги такси, находился 65-летний водитель. При обгоне мужчина не справился с управлением и машина врезалась в фонарный столб. Несовершеннолетняя пассажирка погибла на месте.

Как сообщало ИА REGNUM, в центре столицы России 5 декабря молодой человек повредил три полицейских автомобиля. Видео опубликовал Telegram-канал 112.