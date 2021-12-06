Уссурийск, Приморский край, , 05:17 — REGNUM Супруги Евгений и Марина Мухачевы из Уссурийска победили во Всероссийском конкурсе «Семья года». Всего Приморье представляли пять победителей регионального этапа конкурса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Семья pixeles

Читайте также: Правительство РФ направит 6 млрд рублей на выплаты семьям с детьми

Конкурс проходил по пяти номинациям: «Молодая семья», «Многодетная семья», «Сельская семья», «Золотая семья», «Семья — хранитель традиций».

Евгений и Марина Мухачевы из Уссурийска и их сын Костя лидировали в номинации «Молодая семья».

В Приморье победителями регионального этапа конкурса «Семья года» в этом году стали супруги из Михайловки Александр и Наталья Прокаевы, воспитывающие пятерых дочерей. Алексей и Евгения Селивановы и двое их дочерей из Надеждинского района победили в номинации «Сельская семья». Лучшей в номинации «Семья — хранительница традиций» была названа семья Литвиненко из Спасска-Дальнего — Евгений и Евгения воспитывают троих детей. Самой «золотой» семьей, по мнению жюри, стала семья Ярусовых из Дальнегорска. Борис и Лариса в браке 51 год, воспитали двух дочерей. Вся семейная и трудовая жизнь супругов связаны с развитием и становлением города и его предприятий. В январе этого года Ярусовым была присвоена награда Губернатора Приморского края «Семейная доблесть III степени». А лучшими среди молодых семей стали уссурийцы Мухачевы. Все они получили денежное поощрение в размере 50 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, на поддержку малообеспеченных семей с детьми от трёх до семи лет правительство РФ направит дополнительно 6 млрд рублей.