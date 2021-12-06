Ланьчжоу, Китай, , 05:17 — REGNUM Провинция Ганьсу на северо-западе Китая заменила информационные знаки «электронными удостоверениями личности» для всех своих 12 299 рек, сообщили местные власти, передает 5 декабря агентство Синьхуа.

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«Идентификационный номер может помочь усилить динамичное управление реками при одновременном снижении производственных затрат на обновление информационных знаков. Это также может побудить общественность участвовать в управлении реками и обеспечить лучший социальный надзор», — сказал представитель департамента Мэн Чжаофан.

Электронный идентификатор относится к QR-коду, который можно отсканировать, чтобы получить основную информацию о реке — название, длину, устье и источник, а также обязанности начальника реки и количество жалоб на горячую линию, сообщили в департаменте водных ресурсов провинции.