Пекин, , 05:14 — REGNUM Причиной трагического столкновения автобуса с грузовиком в провинции Аньхой на востоке Китая стал инсульт у водителя автобуса, сообщает 5 декабря агентство Синьхуа.

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Полиция провинции Аньхой на востоке Китая сообщила, что смертельное столкновение между грузовиком и автобусом, которое произошло 3 декабря, произошло в результате того, что водитель автобуса внезапно получил кровоизлияние в мозг и потерял сознание.

Авария произошла около 10:17 утра по местному времени в городе Цяньшань после того, как водитель автобуса не справился с управлением и выехал на встречную полосу, в результате чего восемь человек погибли и еще трое получили ранения. Немедленно было начато расследование, чтобы установить причину аварии.