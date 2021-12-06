Харбин, Китай, , 05:12 — REGNUM Столица провинции Хэйлунцзян город Харбин на северо-востоке Китая определил еще пять районов как районы среднего риска по COVID-19, сообщает 5 декабря агентство Синьхуа.

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Городской противоэпидемический штаб вечером 4 декабря установил еще три зоны среднего риска, которые начали действовать с 5 декабря. В настоящее время в Харбине насчитывается более 20 районов среднего риска по всему городу.

Провинциальный комитет здравоохранения сообщил о 10 случаях COVID-19, переданных на местном уровне. И все они находились в Харбине. По данным комитета, в провинции зарегистрировано в общей сложности 29 местных случаев заболевания и один бессимптомный носитель.

Городское бюро образования объявило, что начальные и средние школы, в том числе средние профессиональные училища и учебные заведения за пределами кампуса в районах, которые связаны с зонами риска, будут продолжать проводить онлайн-уроки до дальнейшего уведомления.