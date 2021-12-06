Куньмин, Китай, , 05:08 — REGNUM В провинции Юньнань на юго-западе Китая, главном поле битвы с ВИЧ/СПИДом и наркоманией в Китае, за первые 10 месяцев этого года было зарегистрировано меньше новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией, сообщили местные власти, передает 3 декабря агентство Синьхуа.

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С января по октябрь было зарегистрировано в общей сложности 8101 новый случай ВИЧ-инфекции, что на 15,6% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, несмотря на увеличение числа тестируемых, которое за этот период составило почти 34,86 млн человек, сообщили в комиссии здравоохранения провинции.

Передача вируса половым путем была причиной 97,6% новых случаев инфицирования, при этом гетеросексуальные случаи передачи составили 91,3% от общего числа, в то время как гомосексуальная передача составила 6,3%.

Показатель передачи ВИЧ/СПИДа от матери ребенку в провинции был дополнительно снижен до 0,91% (1,96% в 2019 году и 1,36% в 2020 году), достигнув международного стандарта по ликвидации передачи ВИЧ/СПИДа от матери ребенку в течение трех лет подряд.

В настоящее время в Юньнани насчитывается 6830 пунктов экспресс-тестирования на ВИЧ, охватывающих все ее населенные пункты и деревни. Внутривенное употребление наркотиков когда-то было основной причиной ВИЧ-инфекции в провинции, поскольку она граничит с «Золотым треугольником» наркоторговли, областью, печально известной производством и торговлей наркотиками в Юго-Восточной Азии.