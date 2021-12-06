Москва, 3 марта, 2020, 16:36 — ИА Регнум. При решении вопроса строительства жилых домов на территории лесопарка Лосиный остров московские чиновники игнорируют федеральное законодательство. Об этом 3 марта заявила гражданский активист Мария Каплан на круглом столе в Московской городской думе, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По её словам, при решении вопроса строительства в Лосином острове чиновники ссылаются на постановления правительства Москвы, чтобы доказать правомерность данных действий. Однако возведение жилых комплексов в природоохранной территории нарушает природоохранное законодательство РФ, уверена общественный деятель.

«У нас существует огромное количество федеральных правовых актов. Я понимаю, что Фонд реновации может руководствоваться в лучшем случае законами, а может быть, и постановлениями правительства Москвы. Но все это ни о чем. У нас есть федеральные законы об охране окружающей среды, постановления правительства РФ, Земельный кодекс. Хотелось бы узнать, как федеральное и международное законодательство признаётся ничтожным градостроительным комплексом Москвы», — заявила Каплан.