Якутск, , 05:07 — REGNUM В столице Якутии усилены меры по отлов безнадзорных животных. За неделю на улицах города поймали 112 собак, сообщил телеграм-канал мэрии города. Животных кастрировали, стерилизовали и вакцинировали.

Собаки Сергей Пластинин © ИА Красная Весна

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Шесть найденных собак были возвращены хозяевам, 15 — переданы новым владельцам. Нашли мёртвыми 13 животных.

Для отлова собак мэрия выделила два автомобиля. Для поимки животных использовались специальные ловушки, помогали осуществлять отлов дворники.

Как сообщало ИА REGNUM, эту работы проводили в рамках устранения нарушений, выявленных прокуратурой региона. 2 декабря в Якутске возле Арктического государственного агротехнологического университета стая собак набросилась на девочку, 1 декабря — на женщину. Ещё один факт нападения животных был зафиксирован в городе 29 ноября.