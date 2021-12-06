Пекин, , 05:04 — REGNUM Китайская полиция в этом году обнаружила и спасла 8307 пропавших или похищенных детей, включая взрослых, которые пропали без вести или были похищены в детстве, сообщает 3 декабря агентство Синьхуа.

Похищение ребенка Weitushe.com

По данным Министерства общественной безопасности КНР, с момента начала советующей общенациональной кампании, органы общественной безопасности раскрыли более 290 давно рассматриваемых дел, связанных с похищением или торговлей детьми, а также задержали более 690 подозреваемых.

В ходе кампании министерство объединило соответствующие ресурсы и рабочую силу, в том числе более 170 технических экспертов по всей стране. К концу ноября для общественности было открыто более 3000 бесплатных пунктов взятия проб крови, а также проведено около 2600 мероприятий по идентификации семей.