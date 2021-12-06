Пекин, 6 декабря, 2021, 05:00 — ИА Регнум. В общей сложности 74 новых лекарственных препарата были добавлены в национальный каталог медицинского страхования Китая, при этом цены на 67 видов лекарств снизились в среднем на 61,71% сообщило Национальное управление по безопасности здравоохранения Китая (NHSA), передает 3 декабря агентство Синьхуа.

Лекарства

Семь лекарств от редких заболеваний, лекарства от опухолей, хронических заболеваний, противоинфекционные препараты, а также лекарства, специально предназначенные для женщин или детей, входят в список дополнений к возмещению расходов. Одиннадцать лекарств с низкой клинической ценностью и низким спросом были исключены из списка, отметили в NHTSA.

«Все исключения имеют свои альтернативы с эквивалентной или лучшей эффективностью в каталоге», — сказал сотрудник NHSA Хуан Хуабо, добавив, что их исключение позволит включить в список больше новых качественных лекарств.

С момента создания NHSA в 2018 году в список было добавлено в общей сложности 507 лекарств, в результате чего список составил 2860 наименований. Обновленный каталог вступит в силу 1 января 2022 года.