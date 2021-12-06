Пекин, , 04:56 — REGNUM Китай ужесточил надзор за адвокатами, которые ранее работали в судах и прокуратурах страны, в целях предотвращения правонарушений в юридической сфере, сообщило Министерство юстиции КНР, передает агентство Синьхуа.

В суде Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич, Андрей Игнатенко. 1997. Россия

Также утверждается, что под пристальным вниманием находятся юристы, которые являются близкими родственниками работников суда и прокуратуры. Создана система проверки, включающая информационные базы данных указанных групп, сообщили в министерстве.

Министерство свяжет свою систему проверки с системами подачи дел в суды и прокуратуры. Этот шаг позволит ему автоматически выявлять ситуации, когда бывший сотрудник судебной или прокурорской службы выступает в качестве защитника или законного представителя в нарушение правил.