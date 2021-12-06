Биробиджан, 6 декабря, 2021, 04:56 — ИА Регнум. В Биробиджане полностью сгорела котельная. Кочегар затопил печь и оставил её без присмотра, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

(сс) Dieter_G Пожар

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Пожарных вызвал сам кочегар, когда возвращался в котельную после отлучки. Возгорание было обнаружено слишком поздно, и котельная выгорела полностью. Никто не пострадал.

Пожар произошёл ночью, его причины устанавливаются. Боролись с возгоранием сотрудники пожарно-спасательной части №8.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре пожар произошёл в котельной города Облучье в Еврейской автономной области. Возгорание случилось из-за замыкания электропроводки.