Пекин, , 04:53 — REGNUM Китайская полиция раскрыла 368 уголовных дел, в которые было вовлечено средств на сумму 330 млн юаней (около $51,8 млн) с тех пор, как в начале этого года была начата борьба с незаконной добычей песка на реке Янцзы, сообщило 2 декабря Министерство общественной безопасности КНР, передает агентство Синьхуа.

Суд на песке Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным министерства, к настоящему времени полиция ликвидировала 137 преступных группировок, арестовала 1282 подозреваемых и изъяла более 7,1 млн тонн песка в ходе годичной кампании. В общей сложности 368 судов были арестованы за незаконную добычу песка или незаконную его транспортировку.

Министерство также обнародовало подробную информацию о 10 типичных случаях борьбы с подобными преступлениями. В одном случае подозреваемые из города Чжэньцзяна в восточно-китайской провинции Цзянсу организовали пять судов для незаконной добычи песка в водах тайчжоуского участка реки Янцзы. Было установлено, что они незаконно добыли более 300 000 тонн песка, при этом в деле фигурировало более 20 млн юаней.

По данным министерства, кампания, направленная на защиту экологии и повышение безопасности судоходства на водных путях, направлена на незаконную выемку песка в 10 провинциальных регионах вдоль реки Янцзы.