Гуанчжоу, Китай, 6 декабря, 2021, 04:50 — ИА Регнум. Правительство провинции Гуандун на юге Китая, крупнейшего внешнеторгового центра страны, опубликовало 2 декабря документ, направленный на содействие качественному развитию трансграничной электронной коммерции, в связи с чем к 2025 году число зарубежных складов, принадлежащих компаниям региона, достигнет 500, сообщает агентство Синьхуа.

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Провинция будет развивать ведущие предприятия в этом секторе и стремиться к созданию 20 трансграничных компаний электронной коммерции с годовым объемом транзакций более 5 млрд юаней ($785 млн) и еще 10 компаний на сумму более 10 млрд юаней, говорится в документе. Гуандун также будет способствовать строительству трансграничных промышленных парков электронной коммерции и намерен удвоить объем импорта и экспорта в трансграничной электронной коммерции к 2025 году, говорится в сообщении.

Согласно документу, к 2025 году в провинции ожидается в общей сложности 100 трансграничных участников электронной коммерции с годовым оборотом более 100 млн юаней, а также 100 трансграничных брендов электронной коммерции с годовым объемом продаж более 100 млн юаней.

К 2025 году Гуандун планирует построить 500 зарубежных складов общей площадью более 4 млн квадратных метров. Постепенно будет формироваться профессиональная и интеллектуальная сеть складов за рубежом.