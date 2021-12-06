Владивосток, 6 декабря, 2021, 04:47 — ИА Регнум. Холдинг «Вертолеты России» (входит в Госкорпорацию Ростех) получил сертификат типа на новейший гражданский многоцелевой вертолет Ка-62, собранный на авиационном заводе «Прогресс» в Арсеньеве. Компания приступила к серийному производству машин, сообщили 6 декабря корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Приморья.

Russianhelicopters.aero Ка-62

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Сертификат подтверждает соответствие типовой конструкции машины требованиям российских и иностранных авиационных норм. С 2022 года вертолет будет запущен в серийное производство и выведен на российский рынок. Первым заказчиком может стать правительство региона.

«Три летных образца вертолета Ка-62 в ноябре успешно закончили программу испытаний. В ходе программы летчики-испытатели выполнили оценку общей работоспособности вертолета и проверку работ основных систем электроснабжения, бортового оборудования и силовой установки, провели послеполетный осмотр и дали положительное заключение», — рассказали специалисты «Прогресса».

Вертолет Ка-62 предназначен для перевозки пассажиров, офшорных работ, экстренной медицинской помощи, воздушных работ и наблюдения, транспортировки грузов внутри кабины и на внешней подвеске, патрулирования и экологического мониторинга. Также Ка-62 может осуществлять поисково-спасательные и эвакуационные работы в горных районах.

Как сообщало ИА REGNUM, обновление пассажирского авиапарка России самолетами отечественного производства идет только за счет «Суперджета» SSJ100. Среднемагистральному самолету МС-21 ещё предстоит сертификация.