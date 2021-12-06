Чанша, Китай, , 04:46 — REGNUM Полиция уезда Йоусянь провинции Хунань в Центральном Китае сообщила оба аресте трех расхитителей гробниц и изъяли десять культурных реликвий, относящихся к временам династии Мин (1368−1644), сообщает 2 декабря агентство Синьхуа.

Китайская гробница

Бюро общественной безопасности уезда Йоусянь сообщило, что в середине октября оно получило сообщение о том, что на горе была обнаружена предполагаемая дыра в древней гробнице. Затем следственная группа обнаружила на этом месте землянку размером 1 метр в длину, 1 метр в ширину и 4 метра в глубину. Эксперты из провинциального института культурных реликвий и археологии заявили, что разграбленая гробница принадлежала династии Мин и имела возраст 400−500 лет.

Полиция провинции Хунань и восточно-китайской провинции Аньхой совместно задержала трех расхитителей гробниц и изъяла десять серебряных и золотых изделий, находившихся в доме одного из расхитителей. В настоящее время ведется дальнейшее расследование этого дела.