Благовещенск, , 04:41 — REGNUM Организация, добывающая полезные ископаемые в Амурской области, не доплатила более 138 млн рублей налогов. Уклониться от уплаты сборов компании удалось с помощью фиктивного документооборота с подставными фирмами, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 6 декабря в пресс-службе прокуратуры региона.

Материалы уголовного дела об уклонении налогов ООО «Тюменьнефтьсервисом» Пресс-служба СУ СКР по Тюменской области

Читайте также: В «Приморском кондитере» вскрыли многомиллионные налоговые махинации

Налоги не были уплачены с 2017 по 2018 годы. Фиктивные контракты оформлялись на оказание услуг по по поставке запчастей и горюче-смазочных материалов, ремонту транспорта и передачу его в аренду. Договора подписывались с фирмами-однодневками, которые не выполняли эти работы. По несуществующим сделкам компания получала налог на добавленную стоимость и налоговые вычеты.

Уголовное дело было возбуждено по статье 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, подлежащих уплате организаций, путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, совершенное в особо крупном размере). Обвинительное заключение утверждено и передано в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье предприятие «Приморский кондитер» стало фигурантом уголовного дела за неуплату налогов. Компания заплатила на 43 млн рублей налогов меньше, чем положено в результате оформления фирменной розничной сети предприятия на аффилированных лиц.