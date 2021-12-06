Урумчи, Китай, 6 декабря, 2021, 04:41 — ИА Регнум. Бывший заместитель командующего Синьцзянского производственно-строительного корпуса (СПСК) Ян Фулинь был исключен из Коммунистической партии Китая (КПК) за серьезные нарушения партийной дисциплины и законов, объявили местные власти, передает агентство Синьхуа.

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Соответствующее заявление было сделано 2 декабря после завершения расследования дела Яна, проведенного Центральной комиссией КПК по проверке дисциплины и Национальной надзорной комиссией с одобрения Центрального комитета КПК.

Ян, также бывший ранее членом постоянного комитета и секретарем по политическим и правовым вопросам комитета КПК при корпусе, предал свои первоначальные устремления и миссию, потерял свои идеалы и убеждения, а также препятствовал расследованию властей, говорится в заявлении по результатам расследования.

Утверждается, что Ян принимал подарки и деньги, а также проводил банкеты в нарушение кодекса бережливости Партии из восьми пунктов, нарушал правила партии в отношении отчетности по личным вопросам и злоупотреблял своей властью для личной выгоды.

Он вмешивался в судебные процессы и помогал другим добиваться незаконной выгоды при заключении контрактов на проекты, продвижении по службе и рассмотрении дел в обмен на огромные суммы денег и подарки, говорится в заявлении. Ян серьезно нарушил партийную дисциплину и был замешан в серьезных нарушениях законов, связанных с обязанностями, и подозревается в получении взяток, говорится в заявлении.

Он будет лишен вознаграждения и льгот, связанных с его прежними должностями, а его незаконные доходы будут конфискованы, говорится в заявлении, а также добавляется, что дело будет передано в прокуратуру для рассмотрения и судебного преследования.