Гуанчжоу, Китай, 6 декабря, 2021, 04:35 — ИА Регнум. Десять человек были спасены, а еще двое числятся пропавшими без вести после того, как торговое судно затонуло в провинции Гуандун на юге Китая, сообщает агентство Синьхуа.

Уильям Тернер. Кораблекрушение

Сигнал бедствия был получен в 10:24 по местному времени 2 декабря, после чего шесть рыболовецких судов, находившихся в этом районе, были немедленно мобилизованы для спасения, в то время как два судна правоохранительных органов были отправлены на место происшествия, сообщили в морском правоохранительном органе города Маомин.

Сообщается, что спасенные находятся в стабильном состоянии, а поиски пропавших без вести все еще продолжаются.