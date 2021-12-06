Пекин, , 04:33 — REGNUM Бывший высокопоставленный чиновник из провинции Хэнань в центральном Китае был исключен из Коммунистической партии Китая (КПК) и снят со своего поста за серьезные нарушения партийной дисциплины и закона, объявил 2 декабря высший орган страны по борьбе с коррупцией, передает агентство Синьхуа.

Юань Scmp.com

Расследование показало, что бывший член Постоянного комитета провинциального комитета КПК по провинции Хэнань и бывший секретарь комиссии по политическим и правовым вопросам провинциального комитета партии Гань Жункунь, утратил свои идеалы и убеждения, и начал заниматься суеверной деятельностью, говорится в заявлении Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины и Национальной комиссии по надзору.

Пренебрегая кодексом бережливости Партии из восьми пунктов, Гань получал подарки и деньги, а также принимал приглашения на экскурсии и банкеты, которые могли поставить под угрозу выполнение его обязанностей. Гань воспользовался своей властью для личной выгоды и вмешался в судебные дела в нарушение соответствующих правил, говорится в заявлении.

Он бессовестно заключал сделки, меняя «власть на деньги», используя свое положение для получения выгод в интересах третьих при заключении контрактов на проекты, при ведении бизнеса и рассмотрении судебных дел, а также получая взамен огромные суммы денег и подарки. Гань также был пристрастен к азартным играм, говорится в заявлении.

Действия Ганя серьезно нарушили партийную дисциплину и являлись серьезными нарушениями законов, связанных с должностными обязанностями. Он подозревается в получении взяток, говорится в заявлении.

В соответствии с правилами партии и соответствующими законами, было принято решение исключить его из партии, отстранить от занимаемой должности, конфисковать его незаконные доходы и передать его дело в назначенную прокуратуру для дальнейшего расследования и судебного преследования, говорится в заявлении.