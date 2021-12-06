Шицзячжуан, Китай, 6 декабря, 2021, 04:28 — ИА Регнум. Шесть человек погибли в результате падения микроавтобуса в реку в провинции Хэбэй на севере Китая, сообщает 5 декабря агентство Синьхуа.

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Семь человек находились в фургоне в момент крушения, произошедшего примерно в 5:35 утра по местному времени в городе Таншань 5 декабря. Одному из пассажиров фургона удалось выбраться из воды, но остальные шестеро погибли.

Согласно первоначальным расследованиям, фургон упал в реку с извилистой и скользкой дороги, когда было темно и туманно. Считалось, что водитель, погибший в результате аварии, не справился с управлением транспортным средством. Проводятся дальнейшие расследования.