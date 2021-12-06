Мехико, 6 декабря, 2021, 04:15 — ИА Регнум. Жертвами массового ДТП с участием 15 автомобилей стали пять человек, ещё 15 пострадали на севере Мексики. Об этом 6 декабря сообщает пресс-служба нацгвардии страны в Twitter.

ДТП

Авария произошла в штате Коауила на автотрассе Матеуала — Сальтильо. По предварительной информации, потерявший управление грузовой автомобиль с прицепом врезался в 15 автомобилей.

На место происшествия прибыли спасатели и несколько бригад медиков. Движение по автотрассе полностью перекрыто. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о 21 погибшем в результате ДТП с пассажирским автобусом в Мексике.