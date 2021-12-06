Магадан, 6 декабря, 2021, 04:01 — ИА Регнум. В Магаданской области продолжается реализация программы переселения из ветхого и аварийного жилья — ключи от 60 новых квартир получили жители посёлков Уптар и Транспортный. В этом году в городском поселке Сокол завершили ремонт двух домов. Новосёлы получили ключи из рук губернатора Магаданской области Сергея Носова, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Ветхое здание

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Всего в 2021 году жилищные условия улучшат 255 семей — отремонтированы долгострои на Соколе, завершаются отделочные работы в квартирах нового жилого комплекса в Нагаево, проведен ремонт в муниципальном жилье.

«В этом году 90 квартир отремонтировано в муниципалитетах при финансовой поддержке бюджета Магаданской области. Впервые за многие годы мы вводим новые дома и реконструируем старые долгострои», — сказал Носов.

Рядом с новыми домами весной завершат комплексное благоустройство. Здесь появится новый сквер, есть проект благоустройства большого парка. В 2022 году должен быть завершен еще один долгострой.

До конца года планируют закончить программу по расселению аварийного жилья, которое было признано таковым до 1 января 2017 года, а в 2022-м будут заключать новое соглашение с Фондом содействия реформирования ЖКХ.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье в 2021 году уже расселили людей, проживающих на 12 тыс. кв. метров ветхого и аварийного жилья в нескольких муниципальных образованиях. Плановый показатель перевыполнен. Всего до конца года будут ликвидированы почти 15,5 тыс. «квадратов» аварийки, переселены 850 человек.