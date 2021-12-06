Оттава, 6 декабря, 2021, 03:56 — ИА Регнум. Два человека погибли в результате крушения легкомоторного самолёта в восточной провинции Канады. Об этом 6 декабря сообщает телеканал CBC.

Pixabay.com Легкомоторный самолёт

Авиакатастрофа произошла в провинции Ньюфаундленд и Лабрадор. Самолёт, на борту которого находились два пилота, упал в районе озера Флора возле населённого пункта Уэбуш.

Прибывшие на место происшествия спасатели, полиция и парамедики обнаружили одномоторный самолет Murphy Rebel и двух погибших пилотов. Начато расследование причин и обстоятельств инцидента.

Ранее ИА REGNUM сообщало о крушении легкомоторного самолёта в канадском городе Монреаль, недалеко от места проведения музыкального фестиваля.