Анадырь, 6 декабря, 2021, 03:44 — ИА Регнум. В Анадыре 5 декабря открылся первый на Чукотке коворкинг-центр, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства округа.

Пресс-служба правительства Чукотки Коворкинг-центр в Анадыре

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Новое пространство для молодежи оборудовали на базе окружного Дома народного творчества. На открытие центра пригласили старшеклассников, студентов и активную молодёжь города. Им предложили самостоятельно определить те направления, которые бы они могли развивать на базе коворкинга.

«Надеюсь, что здесь вы найдёте место не только для творческих увлечений, но и для рабочих моментов. Возможно, будут созданы какие-то объединения по интересам, которые станут нужными для вашей будущей профессии, или, возможно, определят её», — сказала заместитель губернатора Чукотки Ольга Войчишина.

Коворкинг-центр оборудован различной техникой, в том числе компьютерами, есть wi-fi, комната для переговоров, фотостудия, библиотека, небольшой фудкорт.

Пока проект носит рабочее название «Чутворкинг». Официальное открытие центра запланировано на январь. Сейчас идёт техническая наладка оборудования.

Как сообщало ИА REGNUM, молодежный ИТ-коворкинг начал работу в детском технопарке «Байтик» в Москве.