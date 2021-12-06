Москва, , 03:41 — REGNUM В активах Александра Борисова, чьи данные совпадают с данными сына вице-премьера Юрия Борисова, произошли рокировки. В компании «Контур» из сферы производства запасных частей и комплектующих радио‑ и телевизионной передающей аппаратуры и телевизионных камер, сменился владелец 50%. Помимо этого, доля самого Борисова увеличилась до 50%, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на ЕГРЮЛ.

Бизнес Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Более полугода назад у Борисова в этой же компании было 41% доли. Оставшимися частями владели Дмитрий Безменов, Иван Богданов и Евгений Егоров. С 17 ноября 2021 года собственником 50% доли является Александр Зазарашвили. В ЕГРЮЛ за последним иных активов не числится. С ноября у компании также новый директор — Светлана Агурина.

Напомним, в активе Борисова-младшего доли в пяти юрлицах — торговом ООО «Триумф» (Оренбургская область), смоленском ООО «Инфомеханика» (деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий), вышеуказанном «Контуре», ООО «Энекселл групп» и ООО «Научно-технический центр «Модуль-Инновации» (Свердловская область). Через два актива Борисов также аффилирован ещё как минимум с шестью компаниями.

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