Район имени Лазо, Хабаровский край, , 09:34 — REGNUM В селе Гродеково в районе имени Лазо завершился капитальный ремонт спортивного зала в школе. Средства на реконструкцию были выделены благодаря участию в нацпроекте «Образование», сообщили 6 декабря корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Хабаровского края.

Спортзал Алексей Колчин © ИА REGNUM

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В спортзале заменили кровлю, оконные блоки, напольное покрытие, двери, покрасили стены и потолок. Также в подарок от администрации района школа получила сертификат на покупку спортивного оборудования и инвентаря.

«Спасибо всем причастным за отремонтированный спортивный зал. Теперь ребята будут заниматься физкультурой и спортом на современном уровне», — сказала на открытии спортзала заместитель директора школы Екатерина Кобзарь.

После торжественной церемонии в обновленном спортзале прошли соревнования «Веселые старты» среди учащихся начальных классов.

«Проблема состояния школ наиболее остро проявляется в малых городах и селах. Сельские школы должны быть в хорошем состоянии. Мы говорим о том, чтобы люди перестали покидать села, а для этого нужна качественная инфраструктура. Поэтому школы, детские сады и ФАПы имеют первоочередное значение. Старая школа или новая, в городе она находится или в селе, в ней должна быть создана комфортная среда для любого ученика», — считает председатель Российского союза сельской молодежи (РССМ), координатор проекта ОНФ «Село. Территория развития» Юлия Оглоблина.

Как сообщало ИА REGNUM, в Беловском муниципальном районе Кемеровской области по нацпроекту «Образование» открылся современный школьный спортзал. Обновлённый спортивный зал в Новокараканской школе оборудовали для 260 ребят.