Москва, 6 декабря, 2021, 03:20 — ИА Регнум. Крупный финансовый спор почти на 3 млрд рублей рассмотрит арбитраж Москвы 25 января 2022 года. Истцом в деле выступает фигурант мирового топ-3 в трубном бизнесе — ПАО «Трубная металлургическая компания», а ответчиком компания из Узбекистана — «дочка» американской компании Epsilon Development Company, передаёт ИА REGNUM.

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Иск к газодобывающему активу был подан 19 ноября 2021 года. Позднее его приняла судья Гедрайтис. В карточке дела сумма претензий указана в размере 2 882 089 545,31 рубля. В определении судьи фигурируют претензии в иностранной валюте — 40 543 530,12 доллара США. Третьими лицами в споре участвуют Федеральная таможенная служба и Росфинмониторинг.

Детали дела не сообщались. Известно лишь, что в августе 2021 года ТМК уже судилась с этой же компанией, взыскав долг и пени за просрочку оплаты по контракту EDC-TMK-1 от 14.10.2019 года в размере 66 472 425,13 доллара США.

Ответчик занимается разработкой и разведкой нефтегазовых месторождений в Узбекистане. ТМК производит продукцию для нефтегазового сегмента. Бенефициаром российской компании называют Дмитрия Пумпянского.